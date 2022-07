Gravissimo lutto per la musica italiana, che nella notte tra sabato e domenica scorsi ha subito la perdita di un grandissimo musicista molto amato da tutto il pubblico italiano. Tonino Cripezzi, tastierista, cantante e fondatore del gruppo I Camaleonti, è morto nel sonno nella sua camera d’albergo a San Giovanni Teatino, vicino Chieti, dove aveva concluso da qualche ora un concerto di beneficenza.

Si erano ritrovati da poco I Camaleonti dopo lo stop forzato per la pandemia e avevano iniziato il loro tour di rinascita. Sabato sera si erano esibiti per dei ragazzi disabili a Pescara e subito dopo lo show, Tonino e gli altri si erano fermati a cena con tutto lo staff e con alcuni fan.

Poi la buonanotte, come sempre. Tonino si è diretto nella sua stanza d’hotel a San Giovanni Teatino, vicino a Chieti ed è andato a dormire.

L’indomani, domenica mattina, la scoperta shock dei suoi colleghi di palco e amici da una vita: Tonino giaceva sul letto privo di vita, vittima molto probabilmente di un malore nel sonno.

Cripezzi era entrato a far parte dei Camaleonti da giovanissimo, nel 1963, quando venne selezionato come tastierista e cantante della band.

Decine i dischi prodotti e milioni le copie vendute nel corso degli anni, da quella che è ancora oggi considerata uno dei complessi musicali più caratteristici e importanti d’Italia.

Cordoglio per la morte di Tonino Cripezzi

Carattere timido e riservato, Tonino Cripezzi oltre che per la sua voce e per la sua musica era apprezzato da tutti anche per la persona che era. Per capire quanto tutti gli volessero bene, basta leggere alcuni dei tantissimi messaggi di cordoglio apparsi sul web nelle ultime ore.

Tra i tanti, uno dei più commoventi è stato quello di Pupo, che su Facebook ha scritto:

Ho appena saputo della scomparsa dell’amico Tonino. Quanto mi dispiace. La sua voce calda e melodiosa, rimarrà per sempre nella mia mente e nel mio cuore. “Eternità, spalanca le tue braccia, lui adesso è là, accanto alla felicità che dorme”.

O ancora, quello di Mario Lavezzi: