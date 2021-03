Un gravissimo incidente stradale è avvenuto la scorsa notte, in località Vazon, in provincia di Torino. Purtroppo una ragazza di soli 25 anni, chiamata Irene Bertello, ha perso la vita davanti agli occhi del fidanzato, che non è riuscito a fare nulla per salvarla. La loro auto era rimasta impantanata nella neve.

CREDIT: FACEBOOK

Un gravissimo decesso, che ovviamente ha scosso migliaia di persone. In molti, quando sono venuti a conoscenza del dramma, hanno voluto pubblicare un messaggio sui social, per poterla salutare un’ultima volta.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia sarebbe avvenuta nella serata tra domenica 14 e lunedì 15 marzo, intorno a mezzanotte. Precisamente nel piccolo comune di Oulx.

I due ragazzi erano usciti per fare una passeggiata sulla neve ed erano a bordo di un suv. All’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, sono rimasti impantanati e la loro auto non camminava più.

È proprio a questo punto che hanno deciso di dividersi i compiti. Irene si era messa al volante del veicolo. Mentre il fidanzato era sceso per poterlo spingere e liberarlo dalla neve.

Tuttavia, durante quella manovra, la giovane ha perso il controllo della macchina, che è scivolata ed è finita in un dirupo a bordo strada. Non è più riuscita a riprenderne il controllo.

La dinamica dell’incidente in cui Irene Bertello ha perso la vita

È stato proprio il ragazzo, che ha visto tutta la scena, a lanciare l’allarme alle forze dell’ordine e ai sanitari. Il giovane ha raccontato che la sua fidanzata è stata sbalzata fuori dal veicolo ed è caduta sulla neve.

Tuttavia, la macchina ha iniziato a ribaltarsi ed ha schiacciato Irene, che era a terra. I medici hanno provato a rianimarla per diversi minuti, ma alla fine non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. I traumi riportati per lei, sono risultati troppo gravi.

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza tutta la zona. Inoltre, gli agenti hanno eseguito tutti i rilievi del caso, per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.