Una donna chiamata Nunzia, vicina di casa della piccola Fatima davanti alle telecamere di Mattino Cinque News ha raccontato ciò che ha sentito quella sera prima della tragedia.

Sono ancora in corso tutte le indagini per questa vicenda, ma gli inquirenti grazie ad alcuni esami stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Ci sono ancora molti punti oscuri su questo terribile episodio. La mamma in un primo momento ha parlato di un incidente, ma subito dopo ha accusato il compagno.

Azhar Mohssine marocchino di 32 anni, si stava frequentando con la madre della bimba da poco tempo. Infatti viveva alla mansarda del palazzo, proprio sopra la casa della sua compagna.

L’uomo in una dichiarazione spontanea con il Gip, ha detto che aveva un bel rapporto con la piccola Fatima. Infatti nella serata di giovedì 13 gennaio, lui era nella sua abitazione con alcuni suoi amici e stavano bevendo.

Tuttavia la bimba intorno alle 21 è andata a salutarlo. Si sono messi a giocare a vola vola sul ballatoio, ma ad un certo punto non è più riuscito a riprenderla. L’ha vista precipitare dal quarto piano davanti ai suoi occhi.

Lucia Chinelli la mamma di Fatima, non ha confermato questa versione, anzi ha detto che è stato proprio lui a gettarla, dopo una discussione. Era alterato anche a causa dell’alcol che stava bevendo con i suoi amici. L’autopsia sembra aver dato delle conferme su questo racconto.

Uno degli inviati di Mattino Cinque News è riuscito a parlare con Nunzia, una vicina di casa della famiglia. Quest’ultima sulla sera della tragedia ha detto:

Quella sera mio figlio era in camera sua, mi ha chiamato e sentivo il patrigno sbraitare.

Quando poi il giorno dopo sono andata alla panettiera, mi ha detto che è stato lui a buttare la bambina dal balcone. Quando me lo ha detto sono rimasta pietrificata. Da quel giorno sto male e così tutti gli inquilini del palazzo. Per queste cose non c’è giustizia, deve essere punito.