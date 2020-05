Torino, morta neonata: i risultati dell’autopsia Torino, morta neonata di un mese: il motivo del suo decesso

Una vicenda terribile è avvenuta nella notte di sabato due aprile. Una neonata di circa un mese è morta. I soccorritori sono arrivati subito sul posto, ma nonostante i loro disperati tentativi, per la piccola non c’è stato nulla da fare. Gli inquirenti hanno disposto l’autopsia, per capire meglio cosa è accaduto.

Un evento drammatico che ha sconvolto tutta la comunità. Il fatto è avvenuto in corso Palermo, a Torino. A lanciare l’allarme sono stati proprio i genitori, quando hanno capito che stava male.

In base alle informazioni che sono state rese note, nella notte di sabato, la neonata, nata lo scorso cinque aprile, si è svegliata nel cuore della notte piangendo disperatamente.

La madre ha provato a calmarla, ma alla fine ha capito che c’era qualcosa di strano ed ha chiamato subito i soccorsi. Sul posto è arrivata un’ambulanza che ha fatto il possibile per salvarla, ma nonostante i disperati tentativi, per la piccola non c’è stato nulla da fare.

In un primo momento si era pensato ad una morte in culla, ma in casa, vicino dove si trovava la bambina, sono state trovate delle piccole macchie di sangue. Un fatto insolito, che ha fatto subito insospettire gli inquirenti.

Per chiarire tutte le cause, è stata disposta l’autopsia, che è stata eseguita nei giorni scorsi e che ha dato tutte le risposte alle forze dell’ordine. La neonata è morta a causa di una polmonite molto aggressiva.

La madre, durante l’interrogatorio con gli inquirenti, sull’accaduto ha dichiarato: “Ho sentito la piccola piangere. Stavo dormendo e mi sono svegliata di soprassalto. Poi mi sono accorta che stava male.”

I genitori, visti i risultati, ora non sono più sospettati. Infatti adesso, dovrebbe arrivare il via libera per la salma, in modo che la famiglia potrà celebrare il suo funerale.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.