Treviso, morta neonata poco dopo il parto, aveva un problema ai reni Treviso, neonata morta dopo il parto, aveva problematiche molto gravi

Una vicenda terribile, è avvenuta lo scorso venti due aprile. Una neonata, è morta poco dopo il parto. I genitori sapevano che le sue condizioni erano gravi, ma hanno scelto di portare avanti lo stesso la gravidanza. Il suo cuore ha cessato di battere, mentre era tra le braccia della mamma e del papà.

Un evento terribile, che ha sconvolto tutta la comunità, ma soprattutto i suoi genitori, nonostante fossero a conoscenza dei problemi della piccola.

In base alle informazioni emerse nelle ultime ore, il fatto è avvenuto nell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Durante i nove mesi di gravidanza, i medici avevano scoperto che la neonata aveva un problema molto grave ai reni.

Hanno subito informato la madre ed il padre, che sin da subito hanno capito che la situazione non era affatto semplice, ma visto che la loro bambina era viva nel grembo materno, hanno deciso di portare a termine la gravidanza.

Quando la piccola Caterina Sartore è venuta al mondo, è stata subito battezzata e coccolata tra le braccia della madre. Però, alla fine il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

I medici volevano fare il possibile per cercare di aiutarla, ma la sua condizione era talmente grave, che non sono riusciti a fare nulla per salvarle la vita.

I genitori hanno dichiarato: “In pancia era viva, è stata una grazia poterla coccolare!” La piccola, prima di andare via per sempre da questo mondo, ha potuto abbracciare e conoscere la mamma ed il papà, solo per pochi minuti.

Un evento drammatico, che ha sconvolto l’intera comunità. La madre è originaria di San Trovaso, in provincia di Treviso. Per i medici il suo decesso era una certezza, poiché sapevano che per lei non potevano fare nulla per cercare di salvarla, vista la sua situazione.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa terribile vicenda.