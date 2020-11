Il neonato nasce in macchina, mentre la mamma e il papà sono bloccati sull’auto nel mezzo del traffico. È successo a Torino. Una coppia senegalese, mentre andava in ospedale per le doglie della donna, non ha fatto in tempo a raggiungere la struttura ospedaliera. Il traffico causato da un cantiere li ha bloccati.

Era mattina presto quando in Corso Cairoli, a Torino, un uomo nigeriano di 37 anni chiede aiuto ai Carabinieri. Sua moglie sta per partorire e non ce la farà mai ad arrivare in tempo in ospedale.

La loro macchina si era bloccata nel traffico cittadino. E per fortuna una pattuglia dei carabinieri passava di lì proprio in quel momento. La donna era in travaglio e stava cercando di arrivare all’ospedale Sant’Anna del capoluogo piemontese.

Il traffico è intenso a quell’ora del mattino in Corso Cairoli a Torino, dal momento che c’è un cantiere che non permette ai mezzi di procedere velocemente.

I Carabinieri capiscono la situazione e scortano con la sirena accesa la Toyota Corolla, con a bordo la donna 37enne in travaglio, fino all’ospedale.

Da lì ci vogliono circa 10 minuti, ma quanto pare il neonato ha più fretta di venire al mondo.

Neonato nasce in macchina, come stanno mamma e bebè

Il bambino è venuto al mondo in macchina. Quando il papà, scortato dai Carabinieri, raggiunge l’ingresso dell’ospedale Sant’Anna di Torino, i sanitari del pronto soccorso lo trovano già tra le braccia della sua mamma.

Subito mamma e neonato sono stati ricoverati. Per fortuna entrambi stanno bene. Purtroppo il papà non può rimanere con loro. Le norme anticontagio imposte a causa dell’emergenza coronavirus non lo permettono.

Prima di lasciare la moglie e il figlio appena nato, però, l’uomo ringrazia i Carabinieri, che lo hanno aiutato in questo momento di difficoltà.