La discriminazione di razza o genere è un male che, nonostante viviamo ormai nel 21esimo secolo, colpisce il mondo intero, compreso il nostro paese. A farne le spese e ad esserne vittima, in questo caso, è stato un chirurgo di 43 anni residente in provincia di Torino. Il padre del medico non ha mai accettato l’omosessualità di suo figlio, così ha iniziato a perseguitarlo in ogni maniera possibile.

Le violenze, soprattutto psicologiche, si sono perpetrate per anni. Da quando il chirurgo è comparso su una rivista di gossip in compagnia di un attore dichiaratamente gay. Da quel momento, il padre 75enne, non ha fatto altro che perseguitare lui e anche sua moglie, colpevole secondo lui di stare dalla parte del figlio.

Alla donna addirittura aveva distrutto la caldaia di casa in pieno inverno, dopo che la donna aveva deciso di lasciarlo. Stalking anche nei confronti della sorella del dottore, l’altra figlia dell’anziano uomo.

I fatti vanno avanti dal 2017 e da allora non si sono mai fermati. Pedinamenti, aggressioni verbali e fisiche, stalking, denunce esposte senza che alcun fatto fosse stato commesso. Insomma, un vero e proprio incubo che ha coinvolto più persone, ma che avevano l’obiettivo di colpirne una sola, suo figlio, che era colpevole secondo lui di essere gay.

Pagato un picchiatore per far spezzare le mani al figlio chirurgo

Il fatto che forse più rappresenta l’immoralità delle gesta compiute da questo padre nei confronti di suo figlio, si ritrova nel momento in cui ha assunto un uomo per far picchiare il 43enne.

Sotto il pagamento di una cifra di 2500 euro, l’uomo assoldato doveva spezzare le dita al chirurgo. Per convincerlo ad accettare il lavoro, l’anziano aveva detto che suo figlio fosse immischiato in diversi giri criminosi.

Prima di compiere il gesto e di spezzare lo strumento più prezioso per un medico, l’uomo assoldato ha deciso però di pedinarlo e di accertarsi che effettivamente fosse un malavitoso. Ovviamente, nessuno dei movimenti del medico erano riconducibili a tali attività, così l’uomo di origini rumene, ha deciso di fermare il dottore e di raccontargli tutto.

Prima di questo, il 75enne pagò altri due uomini per picchiare il compagno di suo figlio. Purtroppo questa volta gli assoldati andarono fino in fondo e mandarono il compagno di suo figlio in ospedale.