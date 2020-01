Torino, trovata neonata nel letto senza vita Torino, trovata neonata nel letto senza vita. Scoperta la verità degli inquirenti con l'esame autoptico..

L’ennesima tragedia è accaduta pochi giorni fa, il sette gennaio a Torino. Mamma si sveglia e trova la neonata di due mesi nel suo letto, ormai senza vita. E’ scattato subito l’allarme, ma nonostante il tempestivo intervento dei medici, per la piccola non c’è stato nulla da fare.

Un evento terribile, che ha sconvolto l’intera popolazione, ma soprattutto i genitori della bimba, che non avrebbero mai immaginato di poter vivere un dolore simile. I risultati dell’autopsia inoltre, hanno portato a dei risultati che nessuno avrebbe mai potuto immaginare.

In base alle informazioni che sono state rese nelle ultime ore, sembrerebbe che l’allarme sia partito nelle prime ore del sette gennaio, proprio dalla madre e dal padre, che vivono in un capo nomadi e che quando si sono svegliati hanno scoperto che la loro piccola non respirava più.

I medici del cento diciotto, sono arrivati subito sul posto, ma nonostante il loro tempestivo intervento per la neonata non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore non ha mai ripreso a battere.

In un primo momento si è pensato che il suo decesso sia avvenuto a causa della SIDS, la morte in culla del bambino, ma l’autopsia alla fine, ha portato a dei risultati diversi, che nessuno avrebbe mai immaginato.

La Procur, ha deciso di disporre l’esame autoptico sul corpicino della piccola, per fugare ogni dubbi e da quest’ultimo è emerso che è deceduta a per un soffocamento.

Proprio per questo motivo, gli inquirenti hanno pensato che, visto che dormiva nel lettone con la madre, potrebbe aver perso la vita a causa di un gesto involontario della donna, che ha fatto mentre dormiva.

Le indagini, ovviamente, non sono ancora concluse e le forze dell’ordine ora stanno facendo il possibile per cercare di trovare la verità su questo tragico evento.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

