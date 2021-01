Caso di omicidio e tentato suicidio a Carmagnola, un comune in provincia di Torino. Un uomo uccide moglie e figlio di soli 5 anni, prima di gettarsi giù dal balcone dove la famiglia abitava. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la compagna aveva deciso di lasciarlo. E lui ha compiuto un ultimo folle gesto portandosi via non solo la donna che diceva di amare, ma anche il loro bambino.

Fonte Pixabay

La tragedia ha avuto luogo a Carmagnola, città in provincia di Torino, in Piemonte. Alexandro Riccio, un uomo di 39 anni, ha ucciso la moglie, Teodora Casasanta, e il loro bambino di 5 anni dopo una lite famigliare.

L’uomo, che secondo le prime indiscrezioni non avrebbe precedenti, non avrebbe voluto accettare la decisione della compagna, operatrice socio sanitaria, di porre fine alla loro relazione. E ha commesso un crimine atroce, uccidendo lei e Ludovico, il loro bambino.

L’allarme è scattato in piena notte in via Barbaroux, quando i vicini allertati dalle urla della coppia hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale e della compagnia di Moncalieri.

Quando gli agenti hanno raggiunto la casa al secondo piano dove viveva la famiglia, hanno trovato l’uomo nel cortile del condominio. E in casa i corpi ormai senza vita di Teodora e del piccolo Ludovico. Gli investigatori hanno definito la scena del crimine agghiacciante.

Fonte Pixabay

Uomo uccide moglie e figlio e tenta il suicidio, ma si salva

L’uomo non è morto cadendo dal balcone di casa nel tentativo di suicidarsi. Ha riportato una frattura composta allo sterno, ma non è in pericolo di vita.

Fonte Pixabay

Al momento si trova ricoverato all’ospedale CTO di Torino. Ora dovrà rispondere di duplice omicidio, per aver ucciso la donna che diceva di amare e una piccola creatura innocente che aveva solo 5 anni di vita. Non si può morire così.