Torna a casa dopo una serata con gli amici, Andrea Mancini muore davanti agli occhi dei suoi genitori

Tragedia in provincia di Teramo, nel comune Castelnuovo Vomano. Andrea Mancini ha perso la vita a soli 29 anni davanti agli occhi dei suoi genitori, dopo aver trascorso una serata in compagnia dei suoi amici.

Andre Mancini è tornato a casa dopo un incontro con gli amici. Poco dopo la mezzanotte, il 29enne ha accusato un improvviso malore ed è caduto esanime a terra. I genitori, testimoni della straziante scena, hanno allarmato i soccorsi e hanno cercato di aiutarlo, praticandogli il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca.

Anche i sanitari del 118, raggiunta l’abitazione di famiglia, hanno fatto il possibile per salvare la vita di Andrea Mancini, ma non c’è stato nulla da fare. Ogni tentativo è stato vano e alla fine i medici sono stati costretti a dichiarare il decesso.

Gli agenti delle forze dell’ordine hanno effettuato tutti i rilievi necessari in casa ed hanno ascoltato amici e familiari, vista la giovane età del ragazzo scomparso. Chi era con lui quella sera, ha raccontato alle autorità che Andrea era stato con loro in un bar, ma poi aveva deciso di tornare a casa perché era stanco, come faceva quasi sempre.

Dopo un’ispezione cadaverica, è emerso che il 29enne è deceduto a seguito di un arresto cardiocircolatorio.

Il dolore degli amici di Andrea Mancini

Tantissimi i messaggi di addio apparsi sul web, pubblicati da amici ancora increduli e con il cuore a pezzi, che hanno voluto ricordarlo per l’ultima volta:

Oggi hai spezzato il cuore di tantissime persone, ma io ti voglio ricordare per quello che sei stato… un simpaticone di prima categoria. Riposa in pace Andrè.

Tutta la comunità si è stretta al dolore dei suoi genitori, che purtroppo hanno visto il loro ragazzo spegnersi per sempre davanti ai propri occhi.