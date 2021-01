Un drammatico episodio è avvenuto a Torre Annunziata. Un incendio è divampato in un’abitazione, ma fortunatamente un carabiniere è riuscito a salvare la vita del bimbo di un anno ed anche dei genitori. I vigili del fuoco, hanno deciso di evacuare anche altri residenti del posto.

Un evento drammatico, che avrebbe potuto portare a conseguenze tragiche. Per fortuna nessuno ha riportato gravi traumi o ustioni.

In base alle informazioni rese note nelle ultime ore, il dramma è avvenuto intorno alle 12.30 di venerdì 15 gennaio. Precisamente in un’abitazione in via Fusco, a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. La coppia appena ha visto le fiamme, ha lanciato in fretta l’allarme ai Vigili del Fuoco ed anche alle forze dell’ordine.

Gli agenti sono arrivati sul posto in pochi minuti. Uno dei carabinieri appena ha capito la gravità della situazione, è salito tempestivamente nell’appartamento al terzo piano ed ha portato in salvo il bambino.

I medici del 118 lo hanno sottoposto ad una visita, insieme ai suoi genitori, ma nonostante la criticità dell’episodio, nessuno ha riportato gravi conseguenze. Infatti sono tutti usciti illesi.

Al momento i Vigili del Fuoco, dopo tutti i rilievi del caso, stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Inoltre, stanno anche cercando di capire come sia scoppiato l’incendio nel terrazzo della casa.

Incendio in un’abitazione: la ricostruzione

Le forze dell’ordine arrivate sul posto, pensano che le fiamme siano divampate a causa del malfunzionamento di una caldaia. Quest’ultima era posizionata nel balcone dell’abitazione.

I pompieri per cercare di spegnere l’incendio il prima possibile ed in via precauzionale, hanno anche chiesto l’evacuazione di altri residenti. Tra questi c’erano anziani e disabili.

Il terrazzo dell’appartamento a causa della fiamme ha riportato dei danni ingenti. Tuttavia, nell’edificio non ci sarebbero stati problemi causati proprio dall’incendio. Infatti l’abitazione è stata dichiarata agibile e la famiglia, dopo tutti i controlli del caso, è potuta tornare nella casa.