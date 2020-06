Torrenova, cane picchiato e sotterrato: denunciato 85enne Denunciato uomo di 85 anni a Torrenova: ha picchiato un cane e poi lo ha sotterrato ancora vivo

Tanta rabbia a Torrenova, in provincia di Messina, dove un cane è stato picchiato e poi sotterrato, mentre era ancora vivo. Gli agenti dei Carabinieri hanno individuato come responsabile di quanto accaduto, un uomo di circa 85 anni, che è stato denunciato per maltrattamento di animali. Le forze dell’ordine e i servizi veterinari sono stati allarmati dai residenti del posto.

Secondo quanto testimoniato, l’85enne ha prima picchiato il povero animale e poi ha ben pensato di seppellirlo e lasciarlo morire. Si tratta di una cagnolina, che fortunatamente grazie al tempestivo intervento dei soccorritori, è stata salvata ed affidata ad un’associazione del posto. I volontari si sono occupati di farle ricevere tutte le cure necessarie.

Il sindaco del posto ha sporto denuncia alle autorità ed ha ricevuto i ringraziamenti del suo comportamento dall’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali). L’associazione ha dichiarato che si costituirà parte civile contro il responsabile, affinché paghi per ciò che ha fatto.

Carla Rocchi, la presidente dell’Enpa, ha ringraziato tutte quelle persone che sono intervenute ed hanno permesso il salvataggio di questo cane. Ha ringraziato l’intera comunità di Torrenova, per la sensibilizzazione dimostrata ed ha espresso il proprio disprezzo per ciò che l’ottantacinquenne ha fatto nei confronti della povera cagnolina, un’altra vittima dell’uomo e della sua grande malvagità.

Un’altra vittima perché non è la prima volta che la bestia umana fa del male ad un povero animale indifeso. In alcuni casi si parla di tragedie, di cani che non riescono a sopravvivere mentre in altre il karma riesce ad intervenire in tempo e i cani vengono salvati. Questo accade proprio grazie a queste associazioni, ai volontari e a quella parte di bontà umana che ancora esiste e che dà speranza al mondo.

A queste persone va un enorme grazie, per ogni lotta quotidiana per salvare gli amici a quattro zampe.