Della vita privata di Toto Cutugno non si sa molto, tenendo conto dell’importanza del personaggio. È stato sposato per oltre 50 anni con Carla, ma il suo unico figlio, Nico, è nato da un tradimento. Poi c’è la tragedia dell’aver visto morire, quando era piccolo, la sua sorellina, e quella delle malattie dei suoi fratelli.

Per quanto riguarda la vita artistica di Toto Cutugno c’è bisogno davvero di spiegare poco. Ciò che molti forse non conoscono, invece, sono alcuni dettagli della sua vita privata.

Per oltre 50 anni è stato sposato con Carla, ma di lei non ha mai parlato molto.

Il loro matrimonio è durato e andato avanti nonostante un tradimento di Toto. Relazione extraconiugale dalla quale nacque anche l’unico figlio dell’artista, Nico, che oggi ha 33 anni.

In alcune interviste Cutugno raccontò che Carla, dopo quell’episodio, avrebbe potuto cacciarlo via, ma che invece non lo ha fatto. Anzi, addirittura lo ha spinto a riconoscerlo e dargli il suo cognome.

E quel figlio il cantante lo ha sempre amato moltissimo, ha sempre cercato di stare il più possibile vicino a lui ed insegnargli ad essere sincero.

I dolori della vita di Toto Cutugno

La scoperta della malattia, un tumore alla prostata con cui Toto ha lottato negli ultimi anni, non è stato il primo dramma che l’artista ha dovuto affrontare.

Un episodio tragico lo vide protagonista addirittura quando aveva solo 5 anni e vide morire davanti ai suoi occhi la sorellina Anna, che aveva solo 7 anni. Al Corriere della Sera Cutugno raccontò che soffocò mentre mangiava gli gnocchi e uno le andò di traverso.

Poi le malattie di suo fratello Roberto e sua sorella Rosanna. Il primo venne colpito da meningite e si portò dietro gli strascichi per tutta la vita.

La seconda, Rosanna: “…è stata la prima bambina a essere operata al cuore in Italia, a Torino. Papà si indebitò per quell’intervento che finì di pagare a rate nel 1978, due anni prima di morire“.

LEGGI ANCHE: L’addio dei più grandi della musica a Toto Cutugno, un amico e un maestro. Commoventi i messaggi di Albano, Jovanotti, Massimo Ranieri e tantissimi altri giganti della canzone italiana.