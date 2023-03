Tracey Nix rischia da 12 a 20 anni di carcere per aver lasciato la nipotina in macchina da sola, sotto il sole cocente. La vicenda è accaduta in Florida, ma ha presto fatto il giro del mondo.

La nonna Tracey Nix era appena rientrata in casa, dopo un pranzo con gli amici, dimenticando la nipotina nel seggiolino. L’auto, parcheggiata sotto il sole cocente, è diventata in poco tempo un forno rovente, che non ha lasciato scampo alla piccola Uriel.

Quando la donna si è ricordata della nipotina, era già troppo tardi. Ha allertato gli operatori sanitari, che giunti all’abitazione, hanno solo potuto constatare il decesso della minore.

Oggi, la figlia di Tracey e mamma della piccola Uriel, chiede giustizia. Chiede che la madre venga punita. Aveva già perso un figlio per colpa sua e, nonostante non si fidasse più, l’aveva perdonata e le aveva permesso di vedere la piccola, sotto sorveglianza. Ma quel giorno, le due erano state lasciate sole.

Deve andare in prigione. Come sua figlia, mi uccide dirlo. Come madre, lo pretendo.

I due genitori avevano un altro figlio, Ezra. Un giorno, a dicembre del 2021, lo avevano lasciato a casa della nonna, certi che avrebbe badato a lui. Ma Tracey si è addormentata e il piccolo, senza sorveglianza di un adulto, è uscito di casa e ha raggiunto uno stagno. Quando la nonna si è svegliata, era ormai troppo tardi. Ezra era annegato.

Le autorità hanno chiuso il caso come un tragico incidente domestico, senza incriminare la nonna. A distanza di poco tempo, è accaduto per la seconda volta. La sorellina Uriel ha avuto lo stesso destino.