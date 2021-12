Lutto devastante per Benedict Cumberbatch: sua sorella Tracy Peacock è morta a 62 anni dopo aver lottato per 7 anni con un tumore

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia del devastante lutto che ha colpito la famiglia di Benedict Cumberbatch, l’attore londinese protagonista di decine di film e serie tv di grande successo mondiale. Sua sorella Tracy Peacock, di 62 anni, è morta dopo aver lottato per sette anni con un tumore che alla fine non le ha lasciato scampo. Molto commovente il ricordo dell’attore.

Il nome di Benedict Cumberbatch, da ormai diversi anni, circola ovunque. Il suo successo è dovuto alle sue grandissime doti di attore che lo hanno portato a recitare in film e serie tv di grandissimo successo.

Il ruolo che lo ha fatto conoscere in tutto il mondo è quello di Sherlock Holmes, nell’omonima serie tv tratta dalle opere di Conan Doyle. Anche se i suoi lavori degli anni precedenti sono comunque degni di nota.

Successivamente ha recitato in diverse pellicole cinematografiche, che allo stesso modo hanno riscontrato un successo enorme in tutto il mondo. Nel 2014, per esempio, ha vestito i panni del matematico inglese Alan Turing nel film The Imitation Game. Interpretazione che gli era valsa una nomination ai premi Oscar nella categoria di Miglior attore protagonista. Premio che gli era sfuggito a favore di Leonardo di Caprio.

Tra i tanti, ha interpretato anche il Doctor Strange in diversi film della Marvel, compreso l’ultimo Spider Man: No Way Home.

Il dolore dell’attore per la scomparsa della sorella Tracy Peacock

In questi giorni l’attore ha affrontato un lutto devastante. Sua sorella Tracy Peacock è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari all’età di 62 anni, dopo aver lottato a lungo con una brutta malattia.

A parlare di lei ci ha pensato proprio Cumberbatch:

Nonostante la malattia Tracy ha continuato a lavorare e ha realizzato anche le carte natalizie, lei era molto dotata.

Tracy era infatti un’artista brillante e raffinata e una grande restauratrice di dipinti, cornici ed era esperta di falegnameria.

Tracy e Benedict sono cresciuti insieme, sebbene avessero due padri diversi. Lei era nata da un precedente matrimonio della madre dell’attore, Wanda Ventham, con James Tabernacle. Quando la donna si è risposata con il padre di Benedict, Timothy Carlton, Tracy è andata a vivere con lei.