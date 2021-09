Un drammatico incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 9 settembre, a Perarolo, piccolo comune in provincia di Belluno. Purtroppo Sara Candeago, una ragazza di soli 19 anni, è morta mentre era nella sua macchina e dopo il suo turno di lavoro. Stava tornando a casa.

Una perdita tragica ed improvvisa che ovviamente ha spezzato i cuori di tutti, ma soprattutto dei suoi familiari. I genitori quando sono andati sul posto, si sono trovati davanti ad una scena straziante.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, il dramma è avvenuto intorno alle 17.50 di giovedì 9 settembre. Precisamente a Perarolo, all’ingresso del Ponte Cadore.

La ragazza aveva appena finito di lavorare alla Trenti Industria Occhiali SPA ed era a bordo della sua Clio. All’improvviso però, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, è andata a scontrarsi contro un Opel Corsa.

Anche altre due Mercedes sono rimaste coinvolte e l’impatto è stato molto violento. Infatti Sara è stata sbalzata fuori dal suo veicolo e le sue condizioni sono apparse gravi sin da subito.

Anche altre 2 persone sono rimaste ferite nel tragico incidente, ma nessuna di loro risulta essere in pericolo di vita. Sono ricoverate in ospedale, ma solo in via precauzionale. Per i medici potranno tornare a casa molto presto.

Il tragico decesso di Sara Candeago

I sanitari intervenuti sul posto, vista la criticità delle condizioni della 19enne, hanno deciso di intubarla. Subito dopo l’hanno elitrasportata d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

Al suo arrivo in nosocomio, i medici hanno avviato in fretta tutte le manovre di rianimazione, ma nonostante i loro disperati tentativi non c’è stato nulla da fare. Non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

I genitori di Sara sono arrivati sul posto dove è avvenuto l’incidente e nel vedere le condizioni terribili del suo veicolo, ne sono rimasti sconvolti. Le forze dell’ordine al momento stanno indagando per capire l’esatta dinamica dell’accaduto.