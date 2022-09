È rimasta coinvolta in un grave incidente stradale, Sonia Fabbri era alla guida del suo scooter quando è stata travolta: aveva 36 anni

Si chiamava Sonia Fabbri, la giovane mamma di 36 anni che ha perso la vita a Bologna. Purtroppo la vittima è rimasta coinvolta in un drammatico incidente stradale.

Era a bordo del suo scooter, quando è stata travolta da un Fiat Ducato. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, sembrerebbe che il conducente dell’autocarro, che proveniva dal senso opposto rispetto a Sonia Fabbri, ha occupato la corsia della 36enne, travolgendo il suo scooter. La giovane mamma, purtroppo, è morta sul colpo. È stata sbalzata dalla sella e il suo corpo è stato trovato a diversi metri dal punto del violento impatto.

Quando i soccorritori del 118 hanno raggiunto il luogo dell’incidente, non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita. Sono stati costretti a dichiarare il decesso sul posto.

Era mamma di un figlio adolescente, che ha lasciato nel dolore di una perdita inaspettata.

Il conducente dell’altro mezzo è stato già sottoposto a tutti i test, anche quelli per l’alcol e per le sostanze stupefacenti. Gli agenti vogliono capire se sia stato colpito da un malore o da un colpo di sonno o se abbia perso il controllo del mezzo perché alla guida in stato alterato.

Chi era Sonia Fabbri

Sonia Fabbri viveva nel comune di Castenaso, a Bologna, insieme al suo compagno e a suo figlio. Era molto conosciuta dagli abitanti, per via del suo lavoro in un negozio di ortofrutta. Tutti coloro che la conoscevano sono sotto choc dalla notizia. Una vita ingiusta, che ha visto morire una madre di 36 anni, alla guida del suo scooter, che stava rispettando le regole della strada ed è rimasta travolta.