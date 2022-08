Un terribile incidente stradale è quello avvenuto nella giornata di domenica 28 agosto. Un furgone si è ribaltato ed una ragazza di soli 20 anni, di Benevento, è morta nell’impatto. I medici intervenuti per lei non sono riusciti a fare nulla per salvarla, troppo gravi i traumi riportati.

Gli agenti di polizia intervenuti sul posto, ora sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica. Al momento non risultano esserci altri veicoli coinvolti.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia si è consumata la scorsa domenica 28 agosto. Precisamente lungo l’autostrada A2, che attraversa tutta la Svizzera, da Basilea a Chiasso.

L’incidente è avvenuto nella zona di Gnosca. Alla guida c’era un ragazzo di 22 anni, che ha riportato anche lui delle ferite. Gli altri occupanti per ora risultano essere illesi.

Da ciò che è emerso fino ad adesso l’automobilista ha perso il controllo del veicolo, sbandando prima verso destra. Alla fine è andato nella corsia di sorpasso ed in pochi secondi si è ribaltato.

L’impatto è stato davvero molto violento e i passanti, vista la gravità dei fatti, hanno lanciato tempestivamente l’allarme ai sanitari e alle forze dell’ordine. Gli agenti intervenuti si sono ritrovati davanti ad una scena davvero straziante.

Incidente in autostrada in Svizzera, il decesso della ragazza di 20 anni

I medici arrivati sul posto in cui si è consumata la tragedia, hanno provato a lungo a rianimare la giovane che veniva da Benevento. Però a causa dei traumi riportati, è morta sul colpo.

Non hanno avuto altra scelta che constatare il suo terribile decesso. Anche un altro ragazzo di 22 anni è rimasto ferito, ma non risulta essere in pericolo di vita.

Per il momento non si conoscono ancora le generalità della vittima. Gli agenti adesso sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto ed anche per capire se il tutto sia avvenuto per una distrazione o per qualcosa di più grave. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo incidente.