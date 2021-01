Tragedia a Bolzano, morta la giornalista Erika Gamper: il corpo ritrovato in fondo ad un dirupo

Tragedia a Bolzano, la fotografa e giornalista Erika Gamper è morta lo scorso 19 gennaio. La 58enne si trovava in Alta Val Martello per fotografare il paesaggio innevato, quando è precipitata da un ponte. La giornalista in pensione del quotidiano Dolomiten, era in compagnia del suo amico a quattro zampe, per trascorrere una giornata all’insegna della spensieratezza.

Erika voleva scattare delle fotografie all’incantevole paesaggio, ma a causa della neve presente sul ponte, non è riuscita a capire la precisa altezza del parapetto ed è tragicamente precipitata per 20 metri. Da quando era andata in pensione, non aveva mai messo da parte la sua passione per la fotografia.

Erika Gamper e l’intervento dei soccorsi

Dopo il suo mancato rientro a casa, verso le 22:30 di sera, la sua famiglia ha lanciato l’allarme e una squadra di soccorso ha subito avviato le ricerche della donna. Dopo la perlustrazione della zona, i soccorritori hanno avvistato il cane della giornalista legato al parapetto del ponte e poco dopo, hanno ho scoperto cos’era accaduto.

Le ricerche sono inizialmente partite in direzione Martello di Dentro fino al lago Gioveretto e poi a ritroso tornando all’inizio della Valle. Le forze dell’ordine hanno avvistato prima l’auto e in seguito, il cane lasciato legato dalla stessa donna.

Il corpo senza vita di Erika, è stato trovato in fondo al dirupo, grazie all’aiuto dei fari alogeni. Sul posto sono intervenuti gli uomini dei Vigili del Fuoco e anche un’assistenza spirituale.

La 58enne lascia nel dolore il marito Erwin Hofer, un ex giornalista della Rai e i suoi due figli, Mathias e Florian.

Una tragedia del tutto inaspettata, che ha lasciato tanto dolore e anche tanta rabbia. Purtroppo la giornalista non è riuscita a calcolare l’altezza del parapetto e ingannata dalla neve, si è preparata per scattare la sua fotografia, ma è precipitata nel vuoto. L’impatto non le ha lasciato scampo. Erika Gamper è morta sul colpo.