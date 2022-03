Tragedia a Brescia, giovane mamma di 37 anni perde la vita pochi minuti dopo il parto: il piccolo è in buone condizioni

È stata disposta l’autopsia ed avviata anche un’inchiesta sulla tragica morte di una giovane mamma di appena 37 anni. Purtroppo ha perso la vita poco dopo aver messo al mondo il suo terzo figlio. Gli inquirenti, come da prassi, hanno avviato tutte le indagini per la terribile vicenda.

Un episodio straziante che ha sconvolto tante persone, ma soprattutto i familiari della vittima. Per loro doveva essere un momento di gioia, che si è trasformato invece in una tragedia.

Stando alle informazioni che hanno reso note i media locali, il dramma si è consumato nel pomeriggio di lunedì 21 marzo. Precisamente all’ospedale Gavardo, di Brescia.

La donna era originaria del Burkina Faso, ma insieme al marito e ai suoi figli, viveva nel piccolo comune di Vestone. Non è ancora stato reso note se abbia avuto delle complicazioni durante la gravidanza.

Tuttavia, da ciò che è emerso sembrerebbe che i medici hanno deciso di sottoporla ad un cesareo. L’intervento sembrava essere andato bene ed infatti, anche il bimbo appena venuto al mondo sembra essere in buone condizioni.

Pochi minuti dopo il parto però, è avvenuto l’impensabile. Le condizioni della giovane mamma sono precipitate improvvisamente ed i dottori hanno fatto il possibile per provare a salvarla.

Le indagini per la tragica morte della mamma di 37 anni dopo il parto

Tuttavia, nonostante i loro tentativi di rianimarla, alla fine non hanno avuto altra scelta che arrendersi. I medici non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Come da prassi in queste vicende, la stessa Procura ha deciso di avviare un’inchiesta sull’accaduto. Di conseguenza hanno già posto sotto sequestro la cartella clinica.

Inoltre, hanno anche disposto l’autopsia sul corpo, che dovrà dare delle risposte concrete sulla causa della morte. La donna era già mamma di 2 bambini ed insieme al marito attendevano il suo ritorno a casa. Il piccolo appena venuto al mondo, purtroppo non potrà conoscere l’affetto della sua mamma. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.