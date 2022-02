Un episodio davvero drammatico è avvenuto nel pomeriggio di martedì 8 febbraio. Una giovane mamma di soli 21 anni, ha perso la vita nella sua abitazione, pochi giorni dopo aver dato alla luce due gemelli. Ha avuto un malore improvviso, ma i medici intervenuti non sono riusciti a fare nulla per salvarla.

La terribile vicenda ha scosso l’intera comunità. Per la famiglia doveva essere un momento di gioia, che si è trasformato in una tragedia.

Stando alle informazioni rese note dai media locali, il dramma si è consumato nel pomeriggio di martedì 8 febbraio. Precisamente nella contrada Giardinelli, a Gela, in provincia di Caltanissetta.

La ragazza ha messo al mondo i suoi 2 bambini solamente 21 giorni prima della sua morte. Durante il post partum, ha avuto delle complicazioni. Di conseguenza i medici hanno deciso di tenerla ricoverata.

Alla fine però, la situazione sembrava essere migliorata. Proprio per questo la giovane donna ha avuto la possibilità di tornare a casa con il suo compagno e i suoi bambini. Non c’era nulla che facesse presagire una tragedia simile.

Nel pomeriggio di martedì, l’intera famiglia era in casa. All’improvviso la giovane mamma ha perso i sensi davanti agli occhi del compagno e di tutti gli altri.

Il tragico decesso della mamma di 21 anni e le indagini sull’accaduto

I presenti hanno allertato in fretta i sanitari. Il medico intervenuto nella casa ha lavorato a lungo per rianimarla, ma alla fine non ha avuto altra scelta che arrendersi, poiché il suo cuore aveva cessato di battere.

Lo stesso dottore che ha dichiarato il suo decesso, vista la dinamica dei fatti, ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Gli agenti arrivati nella casa della famiglia, coordinati dalla Procura, hanno deciso di aprire un’inchiesta.

La salma della giovane mamma è ora sotto sequestro. Gli inquirenti adesso stanno lavorando per capire l’esatta causa che ha portato alla morte della ragazza di appena 21 anni, che ha lasciato i suoi due bambini, il compagno e tutti i suoi cari.