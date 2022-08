Un episodio davvero straziante è quello avvenuto nella serata di mercoledì 3 agosto. Una giovane mamma di appena 43 anni è precipitata dal balcone della sua abitazione e purtroppo ha perso la vita. I medici intervenuti non sono riusciti a fare nulla per salvarle la vita.

Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine che ora sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti, anche quella del gesto estremo.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia è avvenuta intorno alle 22.40 di mercoledì 3 agosto. Precisamente in una palazzina che si trova in via XXV aprile, a Rovato, in provincia di Brescia.

La donna di origini albanesi vive in quella zona ormai da molto ed aveva tre figli. Fino a quel momento non sembrava esserci nulla di strano in lei e nella famiglia.

Tuttavia, nella serata di mercoledì, per motivi ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, è uscita sul balcone del suo appartamento al secondo piano. Quando all’improvviso è precipitata nel vuoto.

Alcuni vicini che hanno visto il corpo a terra, ormai esanime, hanno lanciato tempestivamente l’allarme ai sanitari. Sul posto è arrivata un’ambulanza ed anche un’automedica. Lo scopo era solo quello di salvarle la vita.

Le indagini per la mamma di 43 anni morta dopo esser precipitata dal balcone

I medici hanno cercato di rianimarla a lungo, alla fine però non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso. Purtroppo i traumi riportati dopo la caduta per la donna sono risultati essere fatali.

Sul posto oltre ai soccorritori sono arrivate anche le forze dell’ordine, che ora stanno cercando di capire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le ipotesi al vaglio sono diverse da quella dell’incidente a quella del gesto estremo.

Gli agenti al momento stanno ascoltando le testimonianze della famiglia, ma anche dei vicini e di quelli che la conoscevano. Vogliono capire se sia possibile che abbia deciso di suicidarsi ed abbia scelto di lasciare i suoi figli. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo triste episodio.