Un gravissimo incidente stradale è quello avvenuto nel pomeriggio di venerdì 1 luglio, nel comune di Cisterna. La vittima è una ragazza di soli 28 anni, chiamata Elisa Delicati che purtroppo ha perso improvvisamente il controllo del suo veicolo e si è scontrata contro un muretto di cemento armato.

I medici con la speranza di poterla salvare hanno anche chiesto l’intervento del’elisoccorso. Tuttavia, pochi secondi dopo il decollo il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Stando alle informazioni rese note da il quotidiano Il Messaggero, la tragedia è avvenuto pomeriggio di venerdì 1 luglio. Precisamente in via Mediana Cisterna, una strada che collega la borgata di Campoverde a Carano, in provincia di Roma.

Quella strada è già stata protagonista di altri impatti gravi, che hanno portato alla morte di alcuni conducenti. Elisa era alla guida della sua Fiat 500.

Quando ad un certo punto, dal racconto di un testimone che ha assistito alla scena, è finita improvvisamente sulla cunetta laterale. È proprio a questo punto che ha perso il controllo del veicolo e si è scontrata contro un muretto di cemento armato che era sul ciglio della strada.

La persona che ha assistito alla scena, ha chiesto il tempestivo intervento dei sanitari. Però, a causa del violento impatto la ragazza è rimasta incastrata tra le lamiere del suo veicolo. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per liberarla.

Il drammatico decesso di Elisa Delicati

In un campo lì vicino, in quei minuti terrificanti è arrivato anche un elisoccorso. Dopo averla stabilizzata sul posto i medici l’hanno trasportata sul mezzo, ma è proprio pochi secondi dopo il decollo che il suo cuore ha cessato di battere. Arrivata in ospedale, era già morta.

Erano davvero troppo gravi le ferite agli arti inferiori, provocate proprio dalla schiacciamento della carrozzeria con il muretto.

I carabinieri intervenuti hanno dovuto chiudere la strada al traffico e per tutto il pomeriggio hanno preso i rilievi. Lo scopo è proprio quello di capire se l’incidente è avvenuto a causa di una distrazione o dell’alta velocità. Quel tratto di strada è molto pericolo.