Una notizia drammatica è arrivata nelle scorse ore. Purtroppo il bambino di 10 anni, rimasto coinvolto nel grave incidente a Civezzano, con la sua bici, è morto in ospedale dopo 2 lunghi giorni di agonia. Le sue condizioni non sono mai migliorate e, alla fine, il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Un tragico ed improvviso decesso, che ha spezzato i cuori di tutti. In questi giorni, tante persone hanno pregato affinché riuscisse a riprendersi da quel tragico episodio.

In base alle informazioni che hanno reso note i media locali, il dramma è avvenuto nella giornata di ieri, lunedì 21 giugno. Precisamente all’ospedale di Trento.

Tuttavia il gravissimo incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 19 giugno. Il piccolo era in sella sua bicicletta e stava percorrendo una strada vicino la sua abitazione. Erano circa le 14.30.

All’improvviso però, una donna alla guida della sua vettura, appena è uscita dall’incrocio ha visto il bambino che l’ha travolta. Andava ad una velocità moderata, ma l’impatto è stato violento ed inevitabile.

Il piccolo, infatti, è andato a sbattere contro la portiera anteriore destra della vettura. A causa del gravissimo incidente, è caduto a terra ed ha riportato dei traumi alla faccia e anche alla testa.

Le condizioni del bambino di 10 anni dopo l’incidente

La situazione del bimbo è apparsa critica sin da subito. Infatti l’automobilista ed anche i testimoni, hanno lanciato in fretta l’allarme al 118. All’arrivo dei soccorsi, il piccolo era privo di sensi.

I medici lo hanno rianimato per diversi minuti e, alla fine, lo hanno trasportato d’urgenza in elisoccorso, all’ospedale di Trento. È stato ricoverato nel reparto di rianimazione.

In quei due lunghi giorni di ricovero, i dottori non hanno registrato miglioramenti, fino al tragico epilogo di ieri, lunedì 21 giugno. Il cuore del piccolo ha cessato di battere per sempre. Ora le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.