Tragedia a Crotone, dopo un'agonia durata 3 giorni la bimba di 8 anni coinvolta in un incidente in moto, è morta

Si chiamava Annamaria Calabretta la bimba di 8 anni che purtroppo nella mattina di ieri lunedì 25 settembre, è deceduta mentre era ricoverata in ospedale. Purtroppo era rimasta coinvolta in un grave sinistro in moto, che alla fine non le ha lasciato scampo.

Le forze dell’ordine intervenute al momento stanno lavorando per capire la dinamica del sinistro e soprattutto le eventuali responsabilità da parte dei due automobilisti.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato nella giornata di venerdì 22 settembre. Precisamente vicino la scuola che la piccola frequentava a Crotone. Era appena uscita dall’istituto Alcmeone.

Da ciò che è emerso la bambina era in moto. Il compagno della madre era andato a riprenderla, come faceva sempre e stavano tornando insieme a casa. Entrambi avevano il casco.

Tuttavia, durante il tragitto si sono scontrati con un’auto che procedeva nel loro stesso senso di marcia. Nell’impatto sia l’uomo che la piccola sono stati sbalzati sull’asfalto per diversi metri. Per questo la situazione è apparsa disperata sin da subito.

I passanti hanno lanciato il tempestivo allarme ai sanitari, che a loro volta sono arrivati sul posto in pochi minuti. Hanno cercato di stabilizzarla sul luogo del sinistro e poi l’hanno trasportata in ospedale.

Il decesso della bimba di 8 anni dopo il sinistro in moto

I medici l’hanno ricoverata d’urgenza al nosocomio Pugliese Ciaccio di Catanzaro, ma una volta qui i medici si sono presto resi conto della gravità delle condizioni. Hanno comunque cercato di fare il possibile.

Tuttavia, nella mattina di lunedì 25 settembre, dopo un’agonia durata 3 lunghi giorni, la piccola è deceduta. Nessuno ha potuto fare nulla per riuscire a salvarle la vita.

Il compagno della madre, prima era stato ricoverato all’ospedale di Crotone, ma poi hanno trasferito anche lui al nosocomio di Catanzaro. Lo hanno sottoposto ad un delicato intervento. Ora si trova ricoverato in prognosi riservata, ma risulta essere fuori pericolo. Nel frattempo gli agenti stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.