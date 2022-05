Una vicenda davvero straziante è quella avvenuta nella serata di martedì 10 maggio, a Faicchio. Purtroppo una giovane mamma di appena 22 anni, si è tolta la vita in una stalla non lontana dalla casa. A trovarla sono stati proprio i suoi genitori, che non avevano sue notizie dalla mattina.

In tanti sono rimasti sconvolti dall’accaduto. La ragazza ha lasciato un biglietto per la sua bimba di pochi mesi, che è rimasta all’improvviso senza la sua mamma.

Stando alle informazioni rese note dal quotidiano Il Mattino, la tragedia è avvenuta nella serata di martedì 10 maggio. Precisamente nel piccolo comune di Faicchio, in provincia di Benevento.

La giovane donna già da un po’ di tempo era andata a vivere in un paese in Lombardia, al confine con la Svizzera. Però era a tornata a casa con la sua bimba, in occasioni delle feste di Pasqua e poi ha deciso di prolungare la sua permanenza.

Per i suoi genitori stava bene, tutto era come le altre volte. Fino a quando in quella giornata l’hanno vista uscire la mattina e non rientrare più. Per questo si sono presto allarmati.

Hanno deciso di andare a cercarla ed è proprio in una stalla che è vicino la casa che hanno fatto la drammatica scoperta. La donna si era tolta la vita.

Mamma di 22 anni si toglie la vita: il biglietto per la figlia

Sul posto oltre ai medici intervenuti per constatare il decesso, sono arrivate anche le forze dell’ordine. I familiari della ragazza, vicino al suo corpo ormai senza vita, hanno anche trovato un biglietto che ha lasciato per la sua piccola. Nel messaggio ha scritto:

Ti ho sempre voluto bene. Forse un giorno riuscirai a capire.

Gli agenti al momento stanno cercando di capire le motivazioni che hanno spinto la donna a compiere un gesto così estremo. I suoi genitori non hanno notato nulla di strano dal suo arrivo. L’autopsia è prevista per la giornata di sabato 14 maggio e questo esame potrà dare delle risposte concrete sull’accaduto.