Un bambino di un anno è stato trovato senza vita nella sua abitazione, a Ferrara. La madre aveva dei tagli alle braccia. Per questo gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi ed hanno anche disposto l’autopsia sul corpicino del piccolo, per capire le cause che hanno portato al suo decesso.

Un tragico episodio che ovviamente ha gettato nello sconforto l’intera comunità, ma soprattutto i familiari della vittima. Sull’accaduto ora stanno indagando le forze dell’ordine.

Secondo le informazioni che hanno reso note i media locali, il dramma si è consumato intorno alle 6 del mattino di ieri, giovedì 17 giugno. Precisamente nella casa della famiglia a Ferrara.

La prima a lanciare l’allarme è stata proprio la madre, che alla telefonata al 118, ha detto: “Aiuto, mio figlio è morto!” Sul posto sono arrivati i sanitari ed anche i carabinieri.

I medici hanno provato a rianimare il piccolo per 40 minuti, ma i loro disperati tentativi non hanno portato ai risultati sperati. Per questo, alla fine, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. Tuttavia, sul suo corpo non c’erano segni di violenza.

La madre, invece, era in uno stato di shock. Infatti quando ha visto gli agenti nella sua abitazione si è scagliata contro di loro. Aveva anche dei tagli evidenti alle braccia. Aveva provato a togliersi la vita. In più, ha detto ai carabinieri di aver ucciso lei il figlio.

Bambino di un anno trovato senza vita: le indagini

La donna ora è stata ricoverata nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Cona. Gli inquirenti ora stanno indagando per l’ipotesi di omicidio-suicidio. Credono che la madre abbia prima ucciso il figlio e poi abbia tentato di suicidarsi. Al momento però non è in grado di sostenere un interrogatorio.

Tuttavia, sarà solo l’autopsia a dare tutte le conferme sull’accaduto. Nella casa della famiglia c’erano anche gli altri due figli di 9 e 5 anni. Il padre, invece, non era nell’abitazione, poiché si era trasferito per delle problematiche legate alla relazione con la moglie già da un mese. Gli inquirenti lo hanno interrogato per capire cosa sia accaduto al figlio.

La donna dopo aver chiesto l’intervento dei sanitari, ha chiamato anche il marito e la madre, la nonna dei piccoli. Da ciò che è emerso, la ragazza di 29 anni aveva anche problemi legati alla tossicodipendenza. Infatti gli altri 2 figli ora sono affidati agli assistenti sociali.