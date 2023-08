Tragedia a Gallipoli, 19enne annega in mare: era andato a largo per salvare la vita della fidanzata in difficoltà

Un episodio davvero straziante è quello che è successo nella giornata di martedì 8 agosto, nella città di Gallipoli. Purtroppo un 19enne di origini albanesi, ma residente in zona, ha perso la vita in mare, mentre cercava di salvare la vita della fidanzata in difficoltà.

In tanti in queste ora sui social stanno ricordando la vittima, ma soprattutto il gesto eroico che ha compiuto per la ragazza. Lei si è salvata, lui no purtroppo.

Secondo le informazioni rese note da Repubblica Bari, i fatti sono avvenuti nella giornata di martedì 8 agosto. Precisamente nella città di Gallipoli. Il ragazzo si chiamava Anxhelo Cara, era albanese, ma viveva nel comune di Altamura, in provincia di Bari.

In quella giornata era andato al mare e con lui c’era la fidanzata ed altri amici. Dal racconto di alcuni testimoni per loro sembrava essere una giornata come le altre, tutto stava procedendo normalmente.

Intorno alle 11 il gruppo ha deciso di entrare in acqua per fare il bagno. La ragazza a causa della corrente non riusciva più a nuotare ed era in grave difficoltà. Il 19enne quando se ne è reso conto, è subito andato da lei.

Tuttavia, forse per lo sforzo, anche lui ha avuto un malore improvviso. Nel giro di pochi minuti entrambi sono stati riportati sulla battigia. Però la ragazza ce l’ha fatta, ma il giovane era ormai deceduto.

Il ricordo commosso per il 19enne deceduto per salvare la fidanzata

Tutti sono rimasti stupiti e straziante dal gesto di questo ragazzo, che ha perso la vita per salvare la fidanzata. Lo stesso sindaco di Altamura, Antonio Petronella in un post sui social ha voluto ricordarlo. Nel messaggio ha scritto:

Le sue memorie vivranno nei cuori di chi lo ha conosciuto. Siamo qui a condividere il vostro lutto ed a offrire il nostro sostegno in questo difficile percorso.