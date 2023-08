La stessa Procura di Salerno ha deciso di aprire un’inchiesta sul grave scontro avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 3 agosto, nel mare di Amalfi. Adrienne Vaughan purtroppo è deceduta, dopo esser caduta dall’imbarcazione ed esser finita sull’elica.

I primi ad intervenire sul posto sono stati gli agenti della Guardia Costiera, che hanno lavorato a lungo per portarla a riva, dove la stava aspettando un’ambulanza.

Da qui la disperata corsa all’ospedale di Amalfi. Vista la situazione così grave, i medici hanno deciso di tentare la rianimazione sul posto ed anche di sottoporla ad una cura con una massiccia dose di farmaci salvavita.

Stavano aspettando l’arrivo dell’elisoccorso, per trasportarla al Ruggi. Tuttavia, all’arrivo di questo mezzo di soccorso, per la donna non c’era ormai più nulla da fare. Non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Adrienne Vaugher era la presidente della casa editrice che ha pubblicato tutti i libri di Harry Potter. Era in Italia dagli USA, per una vacanza con il marito ed i due figli di 12 ed 8 anni.

Pochi giorni fa avevano passato del tempo nella città di Roma e poi si erano spostati sulla costiera amalfitana. In quell’occasione erano su un gozzo e stavano visitando tutta la zona.

Il decesso di Adrienne Vaughan e le indagini

Per cause ancora da chiarire però il mezzo in cui viaggiava la famiglia, si è scontrato all’improvviso contro la Prua del Turtuga, un veliero di 45 metri sul quale si fanno feste ed eventi. In quella giornata c’era un matrimonio ed a bordo c’erano circa 80 persone.

Dopo il decesso della donna, gli agenti hanno disposto, come da prassi, tutti gli accertamenti. Il comandante del veliero, 55enne napoletano, è risultato negativo a tutti i controlli. Però il ragazzo alla guida del gozzo è risultato positivo ai test tossicologici.

La stessa Procura di Salerno ha deciso di aprire un’inchiesta sulla vicenda. Per questo hanno disposto il trasferimento del corpo di Adrianne Vaughan all’obitorio dell’ospedale Gaetano Fucito.