Un gravissimo episodio è quello avvenuto nella mattina di sabato 11 marzo, nel piccolo comune di Gazzuolo. Purtroppo una ragazza di soli 20 anni, chiamata Gaia Pezzini, ha perso la vita nel sonno, mentre si trovava a casa del suo fidanzato e dei genitori di lui.

Tutta la comunità al momento è sconvolta da questa perdita così prematura ed improvvisa.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella mattina di sabato 11 marzo. Precisamente nel piccolo comune di Gazzuolo, che si trova nella provincia di Mantova.

Gaia in quell’occasione aveva in programma di passare il fine settimana a casa del fidanzato. Per lei, il ragazzo ed i genitori di lui, sembrava essere una giornata come le altre.

I due giovani la sera sono andati a dormire, ma solo la mattina successiva il ragazzo ha scoperto che Gaia non respirava più. Sia lui che i suoi genitori hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari.

Tuttavia, i medici intervenuti non sono riusciti a fare nulla per salvarle la vita. Hanno provato a rianimarla, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso.

Disposta l’autopsia sul corpo di Gaia Pezzini

Gli inquirenti per stabilire l’esatta causa che ha portato alla sua improvvisa scomparsa, hanno deciso di disporre l’autopsia. Il corpo al momento si trova all’obitorio dell’ospedale Carlo Poma di Mantova.

L’ipotesi che adesso sembra essere più plausibile, è proprio quella del malore improvviso, che l’ha colpita mentre stava dormendo. Gaia ha chiuso gli occhi e purtroppo non li ha più riaperti.

La ragazza viveva nel comune di Marmirolo, in provincia di Mantova. Al momento l’intera comunità è sconvolta. In tanti stanno cercando di mostrare vicinanza ed affetto ai suoi genitori e ai suoi familiari per la perdita subita. Nessuno si aspettava di vivere un dramma simile.