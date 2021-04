Tragedia a Genova, bambina di 10 anni morta per Covid-19: “Era ricoverata da un mese”

Bambina di 10 anni morta per Covid-19 al Gaslini di Genova: aveva patologie pregresse

La tragedia è accaduta a Genova, dove una bambina di soli 10 anni è morta per Covid all’interno dell’ospedale Gaslini. La piccola è una delle vittime più giovani in Italia. Coma ha spiegato la stessa struttura sanitaria, era un soggetto fragile.

La bimba era originaria di Crema e si trovava ricoverata un mese all’interno del reparto di terapia intensiva dell’Istituto Giannina Gaslini. Era affetta da sindrome autoinfiammatoria sistemica, caratterizzata da vasculite e immunodeficienza (deficit di ADA2). In una nota pubblicata dall’ospedale, lo scorso 28 marzo, si legge:

Ricoverata presso la Terapia Intensiva COVID dell’Istituto Giannina Gaslini una bambina di 10 anni, trasferita dall’Ospedale San Matteo di Pavia con grave polmonite COVID. Attualmente la paziente è stabile ed assistita con casco per la ventilazione (CPAP). La bimba è affetta da una rara malattia infiammatoria cronica caratterizzata da vasculite e stroke cerebrali ricorrenti. E’ seguita da anni in Istituto per la sua malattia di base presso il Centro Malattie Autoinfiammatorie e Immunodeficienze.

Purtroppo le sue condizioni si sono aggravate. Per proteggere il polmone, dopo aver visto che la ventilazione meccanica non funzionava, il team medico ha provato il supporto in Ecmo (ossigenazione extracorporea di cuore e polmoni). Tre giorni dopo, è arrivato lo spiacevole epilogo.

La notizia della morte della bambina di 10 anni

La bambina ha sviluppato un quadro di emorragia digestiva e disfunzione multiorgano non controllabile nonostante la massimizzazione dei supporti vitali. La direzione dell’ospedale esprime il suo cordoglio e tutta la sua vicinanza alla famiglia della bambina.

Secondo quanto riportato, sembrerebbe che la piccola sia stata contagiata in ambito familiare e che le sue condizioni siano peggiorate in modo drastico, poiché affetta da malattie pregresse. I medici hanno fatto il possibile per salvarle la vita, ma ogni tentativo alla fine è risultato vano.

L’intera Italia è addolorata dalla notizia. La bambina di 10 anni è tra le vittime più giovani morte per Covid-19 nel paese.