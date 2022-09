Un triste episodio è quello avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 25 settembre, in provincia di Monza. Una giovane madre di 31 anni è stata trovata agonizzante nel suo appartamento, ma nonostante i disperati tentativi dei medici, per lei non c’è stato più nulla da fare.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, che si sono subito messi a lavoro per capire la causa esatta che ha portato al suo decesso. Tuttavia, l’ipotesi più plausibile è che la donna si sia tolta la vita.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 14, di domenica 25 settembre. Precisamente in un appartamento che si trova in via Aldo Moro a Macherio, in provincia di Monza.

La donna pare che fosse in casa con la mamma ed è stata proprio quest’ultima a trovarla agonizzante in una stanza della casa. Per questo ha lanciato tempestivamente l’allarme ai sanitari.

Sul posto è arrivata d’urgenza un’ambulanza della Croce Bianca ed i soccorritori hanno fatto il possibile per aiutarla. Però, le sue condizioni sono apparse molto gravi sin da subito.

Hanno cercato di fare di tutto, ma alla fine la giovane ha esalato il suo ultimo respiro proprio nella sua abitazione. Per questo i dottori non sono nemmeno riusciti a trasportarla d’urgenza in ospedale, non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso nella casa della famiglia.

Madre di 31 anni trovata in casa senza vita: le indagini

Vista la gravità dei fatti, sul posto sono arrivati d’urgenza anche i carabinieri, che sin da subito si sono messi a lavoro per capire l’esatta causa che ha portato al suo decesso.

Tuttavia, da ciò che è emerso dalle indagini fino ad ora, sembrerebbe che la giovane mamma si sia tolta la vita, ma le motivazioni di questo suo gesto così estremo, risultano essere ignote.

La famiglia ora è sconvolta da questo triste episodio. Nessuno di loro avrebbe mai immaginato di vivere una perdita simile. Ora saranno solo le indagini degli agenti a far luce su ciò che è accaduto nell’abitazione in quei minuti.