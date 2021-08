Morta l'insegnate Rosa Ciraci, schiacciata dal cancello della sua abitazione: i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvarla

Una tragedia che arriva da Monopoli, in provincia di Bari. Una donna di 57 anni di nome Rosa Ciraci è morta schiacciata dal cancello della sua abitazione.

Secondo le prime notizie riportate, sembrerebbe che la donna stesse attraversando l’ingresso a piedi, quando il cancello pesante l’ha travolta.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme alle forze dell’ordine. Sul posto sono giunti gli agenti dei Carabinieri, che hanno subito cercato di ricostruire la dinamica dei fatti. La Procura, invece, ha aperto un fascicolo di indagini contro ignoti per omicidio colposo.

Il cancello dell’abitazione sembra essere uscito fuori dai binari e con la violenta caduta, ha colpito alla testa Rosa Ciraci. I soccorritori del 118 non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita. Quando sono giunti sul posto, per la cinquantasettenne era già troppo tardi. Hanno potuto solamente constatare il suo decesso.

L’allarme è stato lanciato dal postino della zona, che in quel momento stava passando di lì e si è ritrovato testimone dell’intera scena.

Dopo la tragedia, il corpo senza vita della donna è stato portato al policlinico di Bari per ulteriori accertamenti. È stato deciso però di non proseguire con l’esame autoptico, poiché la dinamica della tragedia sembra molto chiara.

Sul cancello verrà invece effettuata una perizia, poiché sembrerebbe che la casa di Rosa sia stata recentemente soggetta a lavori di manutenzione, che avrebbero coinvolto lo stesso cancello. Lo scopo degli inquirenti è quello di capire se la morte della donna sia di responsabilità di qualcuno.

L’addio alla maestra Rosa Ciraci

Rosa era un’insegnante molto conosciuta nella zona. Dopo la triste notizia, infatti, sono stati numerosi i messaggi pubblicati sui social network dai suoi studenti, colleghi e da tutte le persone che le volevano bene.