Napoli, travolto da un'auto il piccolo Christian Carezza è morto a 3 anni: la madre ha chiesto le dimissioni per andare da lui

Un drammatico incidente stradale è avvenuto nella mattinata di sabato 25 giugno. Il piccolo Christian Carezza purtroppo è morto a 3 anni, travolto da una macchina fuori controllo, mentre stava passeggiando con sua madre sul marciapiede. La donna è stata ricoverata in ospedale.

L’uomo di 51 anni alla guida del veicolo, stava per essere aggredito dalle persone che hanno assistito alla scena ed è stato salvato in tempo dalle forze dell’ordine.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia si è consumata nella mattinata di sabato 25 giugno. Precisamente su via Marco Polo, nella zona di Fuorigrotta, a Napoli Ovest.

Il bimbo stava passeggiando con sua madre ed erano entrambi sul marciapiede. Quando all’improvviso, un uomo di 51 anni, che è residente in quello stesso quartiere, ha perso il controllo del suo veicolo.

Il signore si è scontrato prima con un’auto in sosta e successivamente ha travolto la donna ed il piccolo. L’automobilista si è fermato per prestare tutti i soccorsi. Tuttavia, le condizioni del bambino sono apparse disperate sin da subito.

Infatti nemmeno il tempestivo trasporto al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo, ha portato ai risultati sperati. I traumi riportati dopo l’incidente, per lui sono risultati essere fatali. La madre, invece, è stata ricoverata nella stessa struttura, poiché ha riportato delle fratture, ma non risulta essere in pericolo di vita. Tuttavia, quando ha saputo della morte del figlio, ha deciso di farsi dimettere ed andare da lui.

La dinamica dell’incidente in cui è morto il piccolo Christian Carezza

L’uomo alla guida della macchina che ha travolto la mamma ed il bimbo, è ora ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli. Le persone stavano per linciarlo, ma le forze dell’ordine sono riuscite a salvarlo giusto in tempo.

Ora i medici lo dovranno sottoporre a tutti gli esami del caso, per capire se era alla guida dell’auto sotto effetto di alcol e droghe.

Nella struttura ospedaliera di Fuorigrotta, è stato necessario l’intervento di diverse volanti di Polizia, poiché si sono registrate scene di disperazione ed aggressione da parte dei parenti del piccolo Christian. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda straziante.