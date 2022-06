Sono davvero molto gravi le condizioni del bambino di appena 4 anni, che nella mattinata di lunedì 6 giugno è stato investito da un tir. Era con la madre e proprio quando ha visto il padre sull’altro marciapiede, ha lasciato la mano della donna ed è fuggito via.

In tanti adesso sono con il fiato sospeso per le sorti del piccolo, che è ricoverato in ospedale e sta lottando per la sua vita. Le sue condizioni sono disperate.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto nella mattinata di ieri, lunedì 6 giugno. Precisamente nel piccolo comune di Goito, in provincia di Mantova.

La mamma e il bambino stavano passeggiando e fino a quel momento non era accaduto nulla di insolito. La donna lo teneva per mano e sembrava essere tranquillo.

Tuttavia, è proprio quando il piccolo ha visto il padre sul marciapiede antistante che è fuggito via. Voleva raggiungerlo e la donna purtroppo non è riuscita a fermarlo in tempo. Si è praticamente buttato sui veicoli.

Un uomo alla guida di un tir stava passando in quella strada, ha visto il bimbo ed ha provato ad evitare l’impatto in tutti i modi, ma non è affatto riuscito nel suo obiettivo. Purtroppo lo ha travolto con lo spigolo del paraurti.

Bambino di 4 anni investito da un tir: le condizioni

L’impatto per il piccolo è stato molto violento. Di conseguenza le sue condizioni sono apparse molto gravi. I medici intervenuti sul posto, dopo averlo stabilizzato sul luogo dell’incidente, lo hanno elitrasportato in ospedale.

Al momento è ancora ricoverato e purtroppo sta lottando per la sua vita. Da ciò che è emerso sulla vicenda, pare che il piccolo sia affetto da autismo e la sua fuga dalla madre, di origini indiane e di 32 anni, è stata improvvisa e non calcolata.

La donna nonostante i suoi tentativi, non è riuscita a fermarlo in tempo. Nemmeno l’uomo alla guida del mezzo è riuscito ad evitare l’incidente.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.