Un gravissimo lutto ha sconvolto la comunità del centro storico di Napoli. Una ragazza di soli 24 anni, chiamata Martina Palumbo, ha perso la vita, a causa di un malore improvviso. Era incinta al quarto mese di gravidanza. I medici nonostante i loro tentativi, non sono riusciti a fare nulla per salvarla.

CREDIT: FACEBOOK

Un evento drammatico, che ha spezzato i cuori di migliaia di persone. La notizia si è diffusa molto velocemente ed infatti sui social sono apparsi tanti messaggi di cordoglio.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato nella serata di venerdì 15 gennaio. Precisamente nella sua abitazione al centro storico di Napoli.

Martina Palumbo è stata colpita da un malore improvviso, che purtroppo non le ha lasciato scampo. I familiari appena si sono resi conto delle sue gravi condizioni, hanno lanciato in fretta l’allarme al 118.

I sanitari sono arrivati sul posto nel giro di pochi minuti, ma nonostante i loro disperati tentativi di rianimazione, il cuore della ragazza non ha mai ripreso a battere. Per questo non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Ovviamente non sono riusciti nemmeno a salvare la vita del piccolo che portava in grembo. Il primo ad annunciare la triste notizia sui social, è stato proprio il consigliere della locale Municipalità, Pino De Stasio, in un lungo post su Facebook.

Il triste messaggio per la morte di Martina Palumbo

Un angelo che ho visto nascere, è andata via la dolcissima Martina Palumbo. In grembo aspettava un bambino ed era al quarto mese. Non si può immaginare il dolore che provo, insieme alla sua famiglia, per una giovane che a 24 anni non c’è più. Suo nonno Gennaro e sua nonna Titina, storici ristoratori dell’omonima trattoria a Santa Chiara, hanno per decenni portato avanti una famiglia felice Carmine, Maria e Roberto. Quando ti telefona una madre che ha perso una figlia, per un inspiegabile destino, ti senti raggelare il sangue. Le sue lacrime, come le mie, gridano perché tutto questo?