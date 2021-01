Una vicenda con un lieto fine è avvenuta pochi giorni fa, all’ospedale Cardarelli di Napoli. Una ragazza di 24 anni incinta, è stata colpita da un’emorragia cerebrale. I medici grazie ad un intervento sono riusciti a salvare la sua vita ed anche quella della bambina che porta in grembo.

CREDIT: FACEBOOK

L’accaduto è diventato in fretta virale sul web e tutti ne sono rimasti stupiti. Francesca, questo è il nome della giovane madre, è anche potuta tornare a casa dal compagno e dal suo primo figlio.

Il tutto è iniziato poco prima di Natale. La ragazza è arrivata in ospedale in condizioni molto gravi. Presentava dei strani sintomi. Non riusciva a parlare bene ed in più, aveva anche un disturbo motorio al braccio e alla mano destra.

I medici per questo l’hanno sottoposta tempestivamente a tutti i controlli del caso ed inizialmente credevano che avesse un’ischemia in corso.

Solo poche ore dopo, grazie ad altre analisi specifiche, hanno scoperto che era stata colpita da un’emorragia cerebrale. Per salvarle la vita dovevano intervenire in fretta, altrimenti vista la gravità della situazione, non ce l’avrebbe fatta a sopravvivere.

Di conseguenza i dottori hanno deciso di sottoporre Francesca ad un intervento di chirurgia endovascolare, poco invasivo per lei, ma soprattutto per la piccola che portava in grembo. Il professor Mario Muto, insieme alla sua equipe, con un microcatetere ha iniettato un liquido che ha chiuso la malformazione arterio venosa.

Ragazza incinta colpita da un’emorragia cerebrale: il racconto di Francesca

CREDIT: FRAMING REALITY

Grazie alla tempestività dei medici, il tutto si è concluso nel migliore dei modi. Infatti dopo un breve periodo di convalescenza in ospedale, Francesca è anche potuta tornare a casa dal compagno e dal suo bambino.

Sia lei che la sua sua piccola sono sopravvissute. Ovviamente ora dovrà ancora fare dei controlli di routine, ma tutti sono felici, perché nonostante la gravità della situazione, i dottori sono riusciti a salvarle. Francesca sull’accaduto ha dichiarato: