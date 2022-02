Un’altra vittima delle strade italiane. La tragedia è accaduta a Cascina Scalpellina, Novara. Angelo Carfora è morto a 48 anni, dopo un incidente stradale.

L’uomo si era recato al supermercato per fare la spesa e durante il tragitto per tornare a casa, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, ha perso il controllo della sua macchina ed è finito in un canale. Un canale quasi asciutto, ma quella poca quantità d’acqua è stata sufficiente per provocare l’annegamento di Angelo Carfora.

A lanciare l’allarme, è stata una passante che ha subito realizzato cosa fosse accaduto ed ha chiamato il 118. Purtroppo, all’arrivo dei soccorritori, era già troppo tardi per il 48enne. Gli operatori sanitari non hanno potuto far altro se non dichiarare il decesso dell’uomo.

Sul posto sono arrivati anche gli uomini dei Vigili del Fuoco che hanno sollevato la vettura con l’auto gru e recuperato il corpo senza vita di Carfora.

Gli agenti stanno ora cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo le prime notizie riportate, sembrerebbe che le condizioni stradali fossero buone e che il 48enne conoscesse molto bene il percorso di ritorno dal supermercato alla sua abitazione.

La prima ipotesi presa in considerazione è quella di un possibile malore.

Angelo Carfora lascia tre figli e la notizia della sua morte ha gettato l’intera comunità nel dolore e nello sconforto. Era conosciuto in zona, poiché lavorava all’interno di un supermercato.

Purtroppo il 48enne è un’altra vittima delle strade italiane. In provincia di Brindisi è morta una ragazza di soli 26 anni. Sara Viva Sorge tornava a casa dopo un turno di notte in una clinica, quando ha perso il controllo della sua vettura e si è schiantata contro un palo.

Anche Giuseppe Lenoci è morto a soli 16 anni durante uno stage di alternanza scuola-lavoro a Serra de’ Conti. Il giovane si trovava a bordo di un camion che si è schiantato contro un albero. Il conducente è stato soccorso e trasportato in ospedale, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.