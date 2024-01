Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto lo scorso venerdì 29 dicembre, all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo. Purtroppo una bambina di 7 anni è deceduta dopo il trasporto in ospedale, a causa di una febbre molto alta, che non le ha lasciato scampo.

I medici con la speranza di poter capire la causa dietro la sua improvvisa scomparsa, hanno deciso di fare un riscontro diagnostico. Al momento sono ancora diverse le ipotesi prese in considerazione.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto intorno alle 13 di venerdì 29 dicembre. La famiglia era partita dal loro comune Casteldaccia, per arrivare all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo.

La piccola Aurora Filiberto, questo era il nome della bimba, fino a quel giorno sembrava stare bene. Non aveva patologie così gravi, da poter pensare ad un suo decesso.

Tuttavia, da quello che hanno raccontato i genitori ai medici, il giorno prima di perdere la vita la sua febbre era arrivata ad una temperatura molto elevata. Però non credevano potesse accadere una cosa del genere.

Stavano cercando di fare il possibile da soli, ma quando hanno capito che la situazione era disperata, hanno deciso di trasportarla d’urgenza al pronto soccorso.

Il decesso della bambina di 7 anni dopo l’arrivo in ospedale

Da quello che affermano i sanitari però, una volta arrivata in ospedale per la piccola non c’era ormai più nulla da fare. Infatti non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso.

I genitori nonostante lo strazio di questa perdita, hanno dato il consenso al riscontro diagnostico, che verrà eseguito solo nei prossimi giorni. I medici dovranno prendere campioni di organi e tessuti, per capire cosa è successo alla bambina.

Le ipotesi su questa perdita così grave sono ancora tante, come la sepsi o l’emorragia gastrica, ma ovviamente a dare delle conferme saranno solo gli esami. La piccola Aurora purtroppo non ce l’ha fatta ed ha lasciato sconforto e dolore nei cuori dei suoi cari e di tutta la comunità.