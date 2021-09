Tragedia a Pontremoli: crolla una casa dopo un’esplosione

Una vera tragedia quella che si è verificata poco fa a Pontremoli, in provincia di Massa Carrara. Qui un’esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas, ha causato il crollo di una palazzina. Attualmente si sta scavando tra le macerie per rintracciare possibili feriti rimasti coinvolti nel crollo.

A Pontremoli, in provincia di Massa Carrara, un’esplosione causata da una fuga di gas ha determinato il crollo di una casa a due piani. Tempestivo è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco insieme al personale Usar di Pisa e alla squadra cinofila di Livorno che attualmente stanno scavando tra le macerie.

Questo è il tweet condiviso dalla squadra dei Vigili del Fuoco per annunciare la tragedia:

Massacarrara. Esplosione e crollo parziale di un’abitazione di due piani a Filattiera, in corso le ricerche tra le macerie per escludere la presenza di eventuali persone coinvolte. Dalle 11:15 squadre di vigili del fuoco in azione con cinofili e usar.

L’allarme del crollo dell’abitazione a due piani in provincia di Massa Carrara è stato lanciato da alcuni residenti della zona. Questi, infatti, hanno sentito un forte boato nella zona di Filattiera in cui è avvenuto il crollo parziale dell’edificio. Come già anticipato, attualmente si sta scavando tra le macerie alla ricerca di possibili feriti.

La squadre dei Vigili del Fuoco, insieme al personale Usar di Pisa e alla squadra cinofila di Livorno sta rintracciando possibili persone rimaste coinvolte nel crollo della palazzina. Lo scopo, dunque, è quello di individuare possibili dispersi tra le macerie in modo da metterli in salvo.

Stando alle notizie circolanti in questi ultimi minuti, si teme per un uomo di 80 anni. Non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti su questa tragedia che ha colpito la provincia di Massa Carrara. Speriamo vivamente che l’esplosione non abbia causato il ferimento né tantomeno la morte dei residenti dell’abitazione.