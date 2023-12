Tragedia a Qualiano, genitori si svegliano e trovano il neonato di un mese senza vita

Il terribile episodio è accaduto in un hotel nel comune di Qualiano, in provincia di Napoli. Un neonato di circa un mese è stato trovato senza vita dai suoi genitori.

La mamma e il papà si sono resi conti che il loro neonato di nemmeno un mese non respirava più. Lo hanno preso in braccio e si sono precipitati alla reception dell’hotel, disperati e in cerca d’aiuto. Tuttavia, nessuno ha potuto fare nulla per aiutare il piccolo, era già deceduto. I due genitori si trovavano in un albergo di Qualiano, in provincia di Napoli. La mattina, quando si sono svegliati, hanno fatto la terribile scoperta. Il loro bimbo appena nato non dava segni di vita. Hanno cercato di svegliarlo e rianimarlo, senza successo. Così si sono precipitato all’entrata della struttura, sperando che qualcuno potesse fare qualcosa. Purtroppo era già troppo tardi.

Nel frattempo, è stata allertata l’ambulanza. Gli operatori del 118 si sono precipitati all’hotel, ma non hanno potuto fare nulla. Sono stati costretti a dichiarare i decesso del neonato.

Sul posto, dopo la segnalazione dall’ospedale, sono arrivati anche gli agenti dei Carabinieri. Quest’ultimi hanno aperto un fascicolo d’indagine, per cercare di capire cosa fosse accaduto. Dalle prime notizie emerse, sembrerebbe che sul corpo del minore non siano stati trovati segni di violenza. L’ipotesi più plausibile è quella della SIDS. Si tratta della Sindrome del decesso in culla, che colpisce i bambini dai zero mesi a un anno di vita e che ad oggi non ha una spiegazione medica.

SIDS (sindrome del decesso improvviso del neonato)

Purtroppo la SIDS colpisce molti neonati ed è il terrore di ogni genitore. Non è prevedibile, non è evitabile.

Il Ministero della Salute consiglia semplicemente di prendere delle precauzioni, che potrebbero essere fondamentali. Come far dormire il bambino in posizione supina (a pancia in su) sin dai primi giorni di vita, far dormire il bambino su materassi, cuscini e piumini soffici e avvolgenti, evitare l’esposizione a fumo passivo del feto durante la gravidanza. Tra i fattori di rischio potrebbero esserci anche una nascita prematura, l’assenza di un percorso di assistenza adeguata nel periodo pre e post natale e la presenza di infezioni respiratorie.