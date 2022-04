Un episodio davvero straziante è avvenuto nella serata di ieri, martedì 19 aprile, a Saluzzo. Un bimbo di soli 2 anni è stato travolto ed ucciso dal trattore, all’interno dell’azienda di famiglia. Il tempestivo trasporto in ospedale, non ha portato ai risultati sperati.

L’intera comunità è ora sotto shock per la terribile vicenda e gli inquirenti sono a lavoro per capire come si siano svolti i fatti. Vogliono capire se il dramma sia avvenuto per un terribile incidente.

Stando alle informazioni rese note dai media locali, la tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di martedì 19 aprile, in via Creusa, nel piccolo comune di Saluzzo, in provincia di Cuneo. All’interno dell’azienda a conduzione familiare.

Da una prima ricostruzione dei genitori, il tutto sembra essere avvenuto per un drammatico incidente. La mamma ed il papà erano impegnati in altre faccende ed il bambino, è riuscito a sfuggire al loro controllo.

Subito dopo è salito sul trattore che era all’interno della proprietà, ma il mezzo si è mosso ed il bimbo è caduto in una scarpata. Purtroppo ha riportato delle ferite molto gravi.

I genitori con la speranza di poterlo aiutare, lo hanno portato d’urgenza in ospedale, ma i medici non sono riusciti a fare nulla per salvarlo. I traumi riportati dopo l’incidente, per lui sono risultati essere davvero fatali. Hanno potuto solo constatare la sua morte.

Le indagini per la morte del bimbo di 2 anni

Nell’abitazione della famiglia sono arrivate anche le forze dell’ordine che hanno interrogato i genitori e tutti i suoi familiari. Lo scopo è proprio quello di capire se il tutto sia avvenuto per un terribile incidente.

La mamma ed il papà agli agenti hanno detto di averlo perso di vista per qualche minuto e quando se ne sono resi conto, era ormai troppo tardi. Lo hanno portato in pronto soccorso con la loro auto.

Gli inquirenti per capire cosa sia successo davvero ora dovranno fare ulteriori aggiornamenti. L’intera comunità di Saluzzo è sconvolta dalla terribile vicenda. In tanti stanno cercando di mostrare affetto e vicinanza ai due genitori, colpiti dall’improvvisa e straziante perdita.