Un episodio davvero straziante è avvenuto nella mattinata di ieri, mercoledì 6 aprile. Un papà di 36 anni alla guida di un trattore ha travolto ed ucciso il suo bimbo di appena 3 anni. Purtroppo l’intervento dei medici per il piccolo è stato del tutto inutile. Non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Una vicenda terribile che ha sconvolto l’intera comunità. In tanti ora stanno provando a mostrare affetto ai familiari del bambino, che era stato affidato ad alcuni parenti, mentre il papà stava facendo dei lavori nel suo orto.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia si è consumata intorno alle 13:00 di ieri, mercoledì 6 aprile. Precisamente nel comune di Casalnuovo, in provincia di Napoli.

Il papà era fuori sul suo trattore e stava facendo dei lavori nel suo pezzetto di orto. Tutto stava procedendo normalmente ed aveva lasciato il figlio ad alcuni parenti, che avrebbero tenuto tenerlo sotto controllo.

Tuttavia, il piccolo è riuscito a sfuggire. È uscito fuori ed è andato troppo vicino al mezzo agricolo. Nel giro di pochi secondi lo ha travolto ed è rimasto incastrato in una fresa meccanica. Nonostante i tentativi del padre di fermarlo, non c’è stato nulla da fare.

I presenti si sono presto allarmati. Hanno avvisato i sanitari, che sono arrivati sul posto tempestivamente. Però il bimbo è morto sul colpo, a causa dei traumi riportati dopo il grave incidente.

Bimbo di 3 anni travolto ed ucciso dal trattore guidato dal papà

Vista la dinamica dei fatti, sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine, che hanno avviato sin da subito le indagini del caso. Vogliono chiarire l’esatta dinamica della drammatica vicenda.

Da una prima ricostruzione il tutto sembra essere avvenuto per un terribile incidente. Però saranno solo i racconti dei presenti a far capire cosa sia accaduto davvero in quei secondi terrificanti. La salma è stata trasferita al policlinico di Napoli, per l’autopsia.

In tanti sono sconvolti da questo episodio così straziante e drammatico. Il piccolo aveva solamente 3 anni ed è purtroppo volato in cielo troppo presto. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa terribile vicenda.