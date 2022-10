Una vicenda tristissima che arriva da Sambuca Pistoiese, in provincia di Pistoia. Federico Boraggini ha perso la vita a soli 20 anni. Il papà lo precedeva con un’altra vettura.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Federico Boraggini avrebbe perso il controllo del suo mezzo, invadendo la corsia opposta e finendo la sua corsa contro un’altra vettura che proveniva dal senso di marcia opposto.

Il forte scontro frontale contro la Range Rover gli è costato la vita. A nulla sono serviti i numerosi tentativi degli operatori sanitari del 118, che in breve tempo hanno raggiunto il punto del sinistro stradale, al chilometro 25 della Porrettana.

I paramedici sono stati costretti a dichiarare il decesso sul posto. Altre tre persone sono invece state soccorse. A lanciare l’allarme ai soccorritori e agli agenti delle forze dell’ordine, sono stati gli altri automobilisti, testimoni del drammatico incidente.

Davanti al giovane ventenne, c’era il suo papà, alla guida di un’altra vettura. I due stavano percorrendo la strada di ritorno verso casa.

Non vedendolo arrivare, è risalito a bordo del suo mezzo ed è tornato indietro. Una scoperta straziante che mai si sarebbe aspettato. L’uomo è rimasto accanto ai soccorritori, mentre con un defibrillatore cercavano di rianimare il suo ragazzo. Purtroppo ogni tentativo è stato vano. Troppo gravi le condizioni riportate da Federico. Una vita spezzata a soli 20 anni, di nuovo, per le strade italiane.

Bisognerà ora capire cosa gli abbia fatto perdere il controllo dell’automobile e perché il ragazzo sia finito nella corsia opposta.

La notizia ha sconvolto la comunità, in tanti si sono stretti alla famiglia. Numerose anche le foto pubblicate sul web dagli amici, che ricordano che meravigliosa persona era e che mostrano il suo grande amore per gli animali. Messaggi di addio e ricordi che per sempre saranno custoditi nel cuore di coloro che lo conoscevano e lo amavano.