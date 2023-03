Un gravissimo e straziante lutto è quello che ha colpito la comunità di San Marcellino. Una ragazza di soli 16 anni, chiamata Assunta Russo, ha perso la vita dopo un malore e dopo le dimissioni dall’ospedale. I medici intervenuti nella casa, non hanno potuto far nulla per salvarla.

L’episodio ha lasciato addolorati e sgomenti tutti quelli vicini a lei e alla sua famiglia. La giovane era già orfana di entrambi i genitori e viveva con gli zii.

Secondo le informazioni rese note dal quotidiano locale Caserta Today, i fatti sono avvenuti nella giornata di domenica 19 marzo. Precisamente nel comune di San Marcellino, che si trova nella provincia di Caserta.

La 16enne ha iniziato a stare male nel pomeriggio. Così preoccupata per la sua situazione, si è recata tempestivamente all’ospedale Moscati di Aversa. I medici hanno cercato di capire l’origine del suo malessere.

Le hanno controllato la pressione e l’ossigenazione. Tuttavia, visto che aveva i parametri nella norma, le hanno dato il permesso di poter tornare a casa.

Però è proprio nella sua abitazione, che circa 2 ore dopo, le sue condizioni di salute sono peggiorate nuovamente. Gli zii hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari.

Il decesso di Assunta Russo dopo il malore

All’arrivo dei medici nella casa della ragazza, però per lei non c’era ormai più nulla da fare. I dottori hanno cercato di rianimarla, ma non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Assunta aveva perso entrambi i suoi genitori ed era andata a vivere a casa degli zii. Erano loro ad occuparsi di lei.

Non è ancora chiaro se le autorità competenti decideranno di avviare un’inchiesta. L’unica cosa certa, è che ora il corpo della giovane si trova nell’obitorio di Giugliano e sarà solo l’autopsia a dare delle risposte alla famiglia sulla causa del malore che ha portato al suo decesso.