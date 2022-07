Drammatico episodio accaduto a Savona, un uomo di 64 anni di nome Antonino Santangelo ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita, lasciando un biglietto destinato ai suoi figli: “Raggiungo la mamma”.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che il 64enne abbia brutalmente ucciso la moglie Nadia Zanatta, una donna di 57 anni, all’interno della loro abitazione di famiglia situata in via Nella a Savona, con due coltellate. La prima alla schiena e la seconda dietro l’orecchio sinistro.

Dopo aver commesso l’omicidio, Antonino Santangelo ha avvolto il corpo senza vita della madre dei suoi figli con un tappeto e lo ha messo sul loro letto. È rimasto lì, a vegliarlo per diverse ore. Alla fine, forse dopo aver realizzato ciò che realmente aveva fatto, ha deciso di mettere fine anche alla sua vita. Si è gettato dal quinto piano del palazzo. Prima, ha scritto un biglietto ai suoi figli, per spiegare loro che avrebbe raggiunto la mamma.

Uomo di 64 anni uccide la moglie: il possibile movente

Secondo le prime indagini delle forze dell’ordine, il movente dell’omicidio brutale potrebbe essere legato al fatto che la donna voleva mettere fine al rapporto e che l’uomo non poteva accettarlo. Chi li conosceva ha però raccontato che tra loro non c’era un rapporto teso, anzi Antonino era solito accompagnare ogni giorno la moglie al lavoro. Uscivano sempre insieme e con il loro fedele pastore maremmano.

La Procura ha disposto l’autopsia su entrambi i corpi, che servirà a far luce sulle precise cause del decesso e che potrà stabilire anche l’ora esatta dell’omicidio. Antonino potrebbe aver ucciso Nadia poche ore prima del ritrovamento dei due cadaveri oppure potrebbe aver vegliato il suo corpo per più di un giorno.

Si tratta dell’ennesimo omicidio-suicidio dall’inizio di quest’anno. Bisognerà attendere il termine delle indagini per ulteriori informazioni su quanto accaduto all’interno dell’abitazione di famiglia.