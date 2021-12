La tragedia si è verificata lo scorso 27 dicembre, quando le forze dell’ordine sono intervenute in un condominio a Sesto San Giovanni dopo la segnalazione di alcuni amici di famiglia. Madre e figlia sono state trovate senza vita insieme ai tre cani domestici.

Gli amici non riuscivano più a contattarle, così hanno lanciato l’allarme ai militari. Quando questi ultimi si sono introdotti nell’appartamento, hanno trovato i cadaveri di madre 71 anni e figlia 48 anni e quelli dei tre cani di piccola taglia che vivevano insieme a loro.

Gli agenti sono riusciti ad introdursi attraverso la finestra. Il corpo della 71enne era in camera da letto sul pavimento, mentre la 48enne è stata trovata impiccata in cucina, alla maniglia della porta. Quest’ultima ha documentato in un diario gli ultimi giorni di vita e la decisione di suicidarsi dopo la morte di sua madre.

Un diario che al momento si trova nelle mani delle forze dell’ordine, che stanno indagando per cercare di capire cosa sia accaduto. Secondo le parole scritte dalla figlia, sua madre sarebbe morta diversi giorni prima a seguito di una caduta e per il troppo dolore, lei avrebbe deciso di togliersi la vita pochi giorni dopo. I tre cagnolini sarebbero morti in seguito. Al momento del ritrovamento, i cadaveri erano in avanzato stato di decomposizione.

Madre e figlia trovate morte: si attende l’autopsia

Il racconto scritto sul diario e le cause del decesso verranno confermate dopo i risultati dell’esame autoptico.

La tragedia si è diffusa sul web in poco tempo ed ha gettato nello sconforto migliaia di persone. Madre e figlia trovate morte nella stessa casa. La prima per una morte accidentale, la seconda per un suicidio causato dall’insopportabile dolore della morte di una mamma. Secondo le notizie diffuse finora, sembrerebbe che la 48enne abbia descritto nel suo diario la morte della 71enne e i successivi 10 giorni con il suo cadavere sul pavimento, fino alla straziante decisione di impiccarsi.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.