Rosa Carmina, 79 anni, è una delle due sopravvissute all’esplosione di Ravanusa. La donna è stata ospite in diretta al programma televisivo Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele.

Ha raccontato degli istanti prima dell’esplosione e del suo dolore per aver perso tutta la sua famiglia e in particolare i giovani nipoti. È stata la prima ad essere estratta dalle macerie, ancora viva, dai Vigili del Fuoco la stessa sera della devastante tragedia. Ora si trova ricoverata in ospedale.

È la più grande della famiglia, la maggiore di tutti i suoi fratelli e la più anziana per i suoi giovani nipoti e per quel bambino che sarebbe nato a giorni e che invece si è spento per sempre nel grembo della sua mamma.

Sto ancora male, il mio pensiero va sempre a quello che è accaduto. Mi hanno detto che hanno trovato mio fratello… però morto. Sono dispiaceri enormi. Ero la più grande di tutti e mi sono salvata io, invece sono scomparsi i miei fratelli più giovani, i miei nipoti giovanissimi, un altro bambino che doveva nascere. Perché è successo questo? Eravamo tutti parenti, era una casa di famiglia. Quel crollo ha distrutto tutto. Eravamo molto uniti, ci divideva una scala ma trascorrevamo sempre il tempo insieme.

Rosa Carmina ha poi spiegato che non erano stati fatti controlli prima dell’esplosione e che lei non aveva mai sentito odore di gas, abitando in una strada molto trafficata.

Non hanno fatto i controlli, io però non sentivo l’odore del gas perché la strada era molto trafficata ed era difficile distinguere.

Prima di accorgersi di ciò che stava realmente accadendo, la donna ha sentito un forte botto e ha visto la tv spegnersi, poi il lampadario. Ha subito pensato ad un cortocircuito, finché il pavimento non si è aperto e il tetto è esploso. Tutto in pochi secondi. Poi, ricorda i Vigili del Fuoco che l’hanno estratta dalle macerie. Una tragedia che Rosa Carmina ricorderà per tutta la vita e che le ha fatto perdere tutta la sua amata famiglia.

Dopo il ritrovamento di due dispersi, il bilancio delle vittime dell’esplosione di Ravanusa è salito a 9 morti e due sopravvissuti.