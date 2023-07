Stavano preparando i fuochi d'artificio per la sagra del paese, padre e figlia morti in ospedale a poche ore di distanza

La triste vicenda è accaduta a Torano, comune di Borgorose, in provincia di Rieti. Padre e figlia hanno perso la vita a seguito di un’esplosione. I medici non hanno potuto fare nulla davanti alle gravi ferite riportate. Il figlio e fratello delle due vittime, anche lui rimasto coinvolto, è attualmente ricoverato in gravi condizioni.

È accaduto lo scorso venerdì 21 luglio. Franco Colle aveva 59 anni e la figlia Anna solo 32. Dopo l’esplosione, tutti e tre i familiari sono stati ricoverati in gravi condizioni. Il papà ha perso la vita il 24 luglio e nelle ore successive si è spenta per sempre anche la figlia 32enne.

Dalle prime informazioni emerse sembrerebbe che la famiglia stesse maneggiando dei fuochi d’artificio, in preparazione per essere poi esplosi durante la sagra di paese. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, probabilmente la polvere da sparo è entrata in contatto con una fonte di calore ed ha innescato l’esplosione.

Subito sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari, che dopo aver accertato le gravi condizioni dei coinvolti, hanno richiesto l’intervento di un elisoccorso e hanno trasportato i familiari all’ospedale Sant’Eugenio di Roma. Per tre lunghi giorni hanno lottato per la propria vita, purtroppo per padre e figlia i medici non hanno potuto fare nulla. Le ustioni e riportate erano troppo gravi.

La speranza adesso è che il figlio e fratello delle due vittime, riesca a rimanere aggrappato alla vita e a tornare a casa. La comunità sta pregando e sperando, quanto accaduto ha sconvolto tutti.

Sul web sono apparsi numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza per la famiglia.

A Franco, lavoratore instancabile, una condotta di vita ammirevole, ha sempre guidato la famiglia con continuità e coraggio affrontando ogni genere di avversità. Ad Anna, giovane lavoratrice, impegnata con generosità e serietà a contribuire al sostentamento della propria famiglia. Riposate in pace. Preghiamo per Claudio, affinché possa tornare presto tra noi.

AGGIORNAMENTO ULTIMA ORA:

È appena arrivata la triste notizia, anche Claudio non ce l’ha fatta. Il ragazzo di 25 anni era ricoverato in ospedale in gravi condizioni, dopo essere rimasto coinvolto in un’esplosione insieme al padre Franco e alla sorella Anna.