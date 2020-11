Un vero e proprio dramma è avvenuto nella mattinata di venerdì 13 novembre, in un’abitazione a Trento. Una bimba di soli 4 mesi è stata trovata dai suoi genitori, senza vita nella sua culla. Il Pm ora ha disposto l’autopsia per chiarire le cause dietro questo drammatico decesso.

Un evento terribile, che ha sconvolto la comunità, ma soprattutto i familiari della piccola, che non si aspettavano affatto di vivere una tragedia simile.

Secondo le informazioni emerse, il dramma si è consumato all’alba di venerdì 13 novembre, intorno alle 6:00 del mattino. Fino a quel momento la madre e il padre non avevano notato nulla di insolito.

All’improvviso si sono svegliati, non sentendo la piccola ormai da diverse ore ed hanno fatto la drammatica scoperta. La neonata era nella sua culla, ormai senza vita.

Disperati, hanno allertato tempestivamente i soccorritori, che sono arrivati subito nell’abitazione. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici per salvarle la vita, il suo cuore non ha mai ripreso a battere. Pochi minuti dopo essere arrivati sul posto, ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso.

Bimba di 4 mesi trovata senza vita: le indagini

CREDIT: ELIA CANU

Nella casa delle famiglia sono arrivate anche le forze dell’ordine, che coordinate dal Pm di turno, hanno avviato subito le indagini. Hanno disposto anche l’autopsia sul corpo della piccola, per chiarire le cause dietro la sua morte tragica ed improvvisa.

Un evento molto simile è avvenuto lo scorso venerdì 6 novembre, a Pordenone. Ha perso la vita Lorenzo Ortolan, un neonato di soli 9 mesi che era a casa dei suoi nonni.

Sono stati proprio quest’ultimi a trovarlo agonizzante nel suo passeggiano. I sanitari intervenuti lo hanno portato subito in ospedale, ma i medici poche ore dopo, ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso.

In un primo momento gli inquirenti hanno ipotizzato che la sua morte fosse avvenuta per un suo tentativo di liberarsi e credevano che fosse rimasto incastrato nella cinghia del passeggino. Però, dall’autopsia, è emerso che la sua morte è legata alla SIDS, la cosiddetta sindrome della morte improvvisa del neonato.